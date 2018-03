Vierer startet bei EM Aufholjagd für Olympia

Bei den Bahn-Europameisterschaften in Apeldoorn startet der deutsche Bahnvierer vom 21. bis 23. Oktober seine Aufholjagd nach einem Olympia-Startplatz 2012.

Nikias Arndt hat gute Chancen, Teil des deutschen Bahnvierers zu sein.

Foto: Dana Kadza – DPA

In Peking fehlte das ehemalige deutsche Flaggschiff erstmals seit 1952, zur Halbzeit der Qualifikation für die Sommerspiele in London sieht es wieder nach einem Scheitern aus. «Ich glaube nach wie vor daran, dass wir uns für London 2012 qualifizieren können», sagte dagegen der neue Bundestrainer Sven Meyer, der bei der EM seinen Einstand gibt.

Nach enttäuschenden Leistungen unter Meyers im Februar abgelöstem Vorgänger Andreas Petermann ist der Vierer momentan neuntbeste europäische Nation. Nur sechs Mannschaften werden nach Abschluss der Qualifikation mit den nachfolgenden Weltcups in Kasachstan, Kolumbien, China und Großbritannien sowie der WM im April in Australien ein London-Ticket erhalten.

Der neue BDR-Coach, der 2009 den dänischen Vierer zu WM-Gold führen konnte, wird in den Niederlanden voraussichtlich mit Nikias Arndt, Henning Bommel, Stefan Schäfer (alle Cottbus) und Jakob Steigmiller (Erfurt) an den Start gehen. Bei der WM an gleicher Stelle fuhr exakt dieses Quartett in 4:06,977 Min. auf Platz sieben.

Im Omnium, dem in London erstmals olympischen Mehrkampf, will Straßenprofi Roger Kluge aus Cottbus vor allem seine Ambitionen auf den zweiten Olympia-Start nach 2008 untermauern. Im Teamsprint will Bundestrainer Detlef Uibel die Zeit bis zur WM nutzen, um die optimale Besetzung für den Männer-Teamsprint zu finden. Nach Bronze in Peking soll das BDR-Trio in London mit um Gold fahren können.