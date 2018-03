Verletzter Martin will bei Spanienrundfahrt dabei sein

Aus unserem Archiv

London

Rad-Rennfahrer Tony Martin plant trotz seines Kahnbeinbruchs beim Start der in Pamplona beginnenden Spanien-Rundfahrt am 18. August zum Einsatz zu kommen. Der 27-Jährige will sich in Spanien auf die am 15. September in Limburg beginnende Weltmeisterschaft vorbereiten.