Thomas gewinnt Prolog der Tour de Romandie

Der walisische Geraint Thomas hat den Prolog der Tour de Romandie gewonnen. Thomas brauchte für die 3340 Meter in Lausanne 3:29 Minuten. Vorjahressieger und Tour-de-France-Gewinner Cadel Evans ging auf regennassem Asphalt kein Risiko ein.

Foto: Maxime Schmid – DPA

Der Australier verlor auf der leicht abschüssigen Strecke 20 Sekunden. Auch Andreas Klöden war in 3:46 langsamer als erwartet. Giacomo Nizzolo aus Italien (+ 4 Sekunden) wurde Zweiter in der Tageswertung vor dem britischen Weltmeister Mark Cavendish (+ 6).

Für den zweimaligen Giro-Gewinner Ivan Basso ist die Sechs-Tage-Fahrt bis Sonntag der letzte Test vor der am 5. Mai beginnenden Italien-Rundfahrt. «Hier geht es für mich darum, festzustellen, ob es Sinn macht, an den Giro-Start zu gehen, um zum dritten Mal zu gewinnen», sagte Basso vor dem Start in Lausanne. Das bisherige Frühjahr war für den Italiener, der am Dienstag verhalten startete, von Verletzungen geprägt.

Die Rundfahrt durch die Westschweiz sollte ursprünglich auch ein kleiner Tour-Test für Tony Martin sein. Der Wahlschweizer musste nach seinem Sturz mit schweren Gesichtsverletzungen vor zwei Wochen aber passen. Inzwischen absolviert er wieder leichtes Training.