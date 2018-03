Sprinter Greipel gewinnt auch zweite Etappe in Belgien

Radprofi André Greipel hat seinen zweiten Etappensieg bei der Belgien-Rundfahrt geschafft. Der Fahrer vom Team Lotto-Belisol setzte sich im Schlusssprint durch und wiederholte damit seinen Erfolg vom Vortag.

Foto: Nicolas Bouvy – DPA

Nach 170,7 Kilometern von Lochristi nach Knokke-Heist verwies er Danilo Napolitano und Jacopo Guarnieri auf die Plätze. In der Gesamtwertung führt Greipel acht Sekunden vor Napolitano, der sich schon am Mittwoch dem gebürtigen Rostocker knapp geschlagen geben musste. Greipel feierte seinen insgesamt neunten Tageserfolg in diesem Jahr.