Mountainbike-Weltcup: Spitz startet mit Platz sieben

Pietermaritzburg (dpa) – Mountainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz ist beim Weltcup-Auftakt in Südafrika auf den siebten Platz gefahren. Nach einer verkorksten Saison 2011 mit einigen Krankheiten und Verletzungen zeigte sich die 40-Jährige in Pietermaritzburg zufrieden.

Mountainbikerin Sabine Spitz war mit ihrem siebten Platz zufrieden.

Foto: Patrick Seeger – DPA

«Mein Ziel waren die Top-Ten. Nachdem mich so lange ein Husten geplagt hat, kann ich mit Rang sieben sehr zufrieden sein. Das passt und gibt mir eine bessere Ausgangsposition für den nächsten Weltcup in Houffalize», meinte Spitz. Ihr Ticket für die Olympischen Spiele in London hat sie bereits so gut wie sicher.