Mountainbike: Fumic und Spitz guten Mutes zu Olympia

Mit Platz vier und sechs beendeten die besten deutschen Mountainbiker Manuel Fumic und Sabine Spitz die Weltcupsaison.

Manuel Fumic fuhr in Val d´Isère auf den vierten Platz.

Foto: Patrick Seeger – DPA

Fumic (Kirchheim/Teck) lag im französischen Val d'Isère nach 29,92 Kilometern 1:17 Minuten hinter dem siegreichen Nino Schurter (1:34:03 Stunden) aus der Schweiz, der sich auch den Gesamtweltcup-Sieg sicherte. «Ich bin sehr zuversichtlich für Olympia», sagte Fumic nach der Generalprobe. Der 30-Jährige belegt in der Gesamtwertung des Weltcups Rang sieben.

Auch Olympiasiegerin Sabine Spitz (Murg-Niederhof) fühlt sich nach Rang sechs in Val d'Isère gut gerüstet für London. In Adelheid Morath (Freiburg) als Zwölfte und Anja Gradl als 15. landeten zwei weitere deutsche Fahrerinnen unter den Top 15. Bei den Männern kam Europameister Moritz Milatz aus Freiburg auf Position 33, Jochen Käß (Bietenhausen) auf Rang 20. Die Männer kämpfen am 12. August bei Olympia um die Medaillen, die Frauen am 11. August.