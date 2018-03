Kittel gewinnt 4. Etappe der Eneco-Tour

Bergen op Zoom (dpa). Marcel Kittel aus Arnstadt hat die 4. Etappe der Eneco-Tour für sich entschieden. Der Radprofi des Teams Argos-Shimano siegte nach 213,3 Kilometern vom belgischen Hers ins niederländische Bergen op Zoom im Sprint.

Marcel Kittel (M) war am Ziel der 4. Etappe am schnellsten.

Foto: Vincent Jannink – DPA

Zweiter wurde Jürgen Roelandts aus Belgien, Giacomo Nizzolo aus Italien belegte Platz drei. In der Gesamtwertung führt der Belgier Tom Boonen mit einer Sekunde Vorsprung vor seinem Landsmann Jens Keukeleire. Am Freitag steht die Etappe von Hoogerheide (Niederlande) nach Aalter (Belgien) über 184,6 Kilometer auf dem Programm. Die Rundfahrt endet am Sonntag.