Radprofi Michael Albasini hat die Auftaktetappe der 92. Katalonien-Rundfahrt für sich entschieden. Der Schweizer vom Team GreenEDGE gewann nach einer Solofahrt nach 138,9 Kilometern im spanischen Calella und sicherte sich damit seinen ersten Saisonsieg.

Michael Albasini sichert sich den Sieg auf der 1. Etappe der Katalonien-Rundfahrt.

Foto: Toni Albir – DPA

Platz zwei ging an Anthony Delaplace aus Frankreich, der 42 Sekunden Rückstand auf den Sieger hatte. Dritter wurde sein Landsmann Nicolas Edet. In den kommenden Tagen stehen bei der schweren Rundfahrt sechs weitere Tagesabschnitte auf dem Programm. Nach mehreren Bergetappen über insgesamt 1206 Kilometern wird der Gesamtsieger am 25. März in Barcelona ermittelt.