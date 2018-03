Greipel und Co. hoffen auf neuen Massensprint

Boulogne-sur-Mer (dpa) – Mark Cavendish, André Greipel und Co. hoffen am Mittwoch auf einen erneuten Massensprint bei der Tour de France. Das Profil der 4. Etappe von Abbeville nach Rouen über 214,5 Kilometer verspricht wieder ein Finale für die Spezialisten.

Die 4. Etappe der Tour de France führt von Abbeville bis Rouen. Foto: DPA

Greipel, am Montag Zweiter hinter Weltmeister Cavendish, will diese Scharte auswetzen. Für Tony Martin, der trotz seines Handbruchs weiter fährt und unbedingt bis zum Zeitfahren am kommenden Montag in Besancon durchhalten will, beginnt eine neue Leidens-Etappe.