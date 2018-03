Der Hürther Sprinter André Greipel ist in Belgien nicht zu stoppen. Der Radprofi aus dem belgischen Lotto-Belisol-Team gewann nach seinen beiden Erfolgen zum Auftakt auch die dritte Etappe und führt das Gesamtklassement weiter an.

André Greipel feierte in Belgien seinen dritten Etappensieg.

Foto: Nicolas Bouvy – DPA

Nach 173 Kilometern verwies Greipel in Beveren wie an beiden Vortagen den Italiener Danilo Napolitano im Massensprint auf Rang zwei. Auf den Gesamtsieg spekuliert Tony Martin, der alles auf das Einzelzeitfahren am Samstag setzt.

Der WM-Dritte Greipel feierte damit seinen insgesamt zehnten Saisonerfolg. Rechtzeitig vor den Höhepunkten Tour de France und dem olympischen Straßenrennen in London steigt die Formkurve des 29-Jährigen deutlich.