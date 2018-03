Gelungener Olympia-Test: Spitz beim Weltcup Sechste

Mountainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz ist eine zufriedenstellende Generalprobe für die Sommerspiele in London gelungen. Beim Weltcup-Finale im französischen Val d'Isère landete die deutsche Meisterin aus Murg-Niederhof im Schwarzwald auf dem sechsten Rang.

Sabine Spitz ist für die Spiele in London gerüstet.

Foto: Martin Platter – DPA

Für die 40-Jährige war es das beste Weltcup-Resultat in dieser Saison. Den Sieg sicherte sich nach 24,48 Kilometern die Norwegerin Gunn-Rita Dahle-Flesjaa in 1:32:07 Stunden. Das olympische Mountainbike-Rennen der Frauen in der Disziplin Cross-Country findet am 11. August statt.

«Vom körperlichen Leistungsvermögen am Berg her bin ich sehr zufrieden. Ich habe technisch aber einige Fehler gemacht. Insgesamt würde ich sagen, es passt für das olympische Rennen», sagte Spitz. Sie hatte 3:13 Minuten Rückstand auf die Siegerin. Adelheid Morath aus Freiburg, zweite deutsche Olympia-Starterin, hatte am Start Pech, als sie ein Sturz aufhielt.