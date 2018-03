Erik Zabel startet 99. Berliner Sechstagerennen

Erik Zabel hat das 99. Berliner Sechstagerennen gestartet. Der in seiner Heimatstadt besonders beliebte Ex-Radprofi schickte im Velodrom 17 Fahrerpaare auf die Strecke.

Die großen Favoriten des Traditionsrennens sind Robert Bartko/Roger Kluge (Potsdam/Cottbus) und die dänischen Weltmeister Alex Rasmussen/Michael Mörköv. Bremen und Berlin sind deutschlandweit die einzigen Städte, in denen auch in Zukunft Sechstagerennen stattfinden sollen. Andere Traditionsstätten wie Dortmund, München und Stuttgart haben wegen Unrentabilität aufgegeben. Zum Auftakt kamen rund 10 000 Zuschauer ins fast ausverkaufte Berliner Velodrom, wo Zabel im Vorjahr mit einem Sieg an der Seite Bartkos seine Karriere beendet hatte.