Bahnradfahrer Levy erfolgreich operiert

Der zweifache Olympia-Medaillengewinner Maximilian Levy aus Cottbus ist erfolgreich an der Schulter operiert worden.

Maximilian Levy konnte sich nach den zwei Medaillen auch über eine erfolgreiche OP freuen.

Foto: Ian Langsdon – DPA

Dem 25 Jahre alten Bahnradsportler, der in London zu Silber im Keirin und Bronze im Teamsprint gefahren war, wurden am Freitag in der Asklepios Klinik von Birkenwerder (Brandenburg) acht Schrauben und eine Platte aus der linken Schulter entfernt.

«Sooo da bin ich wieder n stücke leichter!», twitterte er. Levy hatte sich im Herbst 2010 während der Europameisterschaften in Polen bei einem schweren Sturz das linke Schlüsselbein gebrochen. Er muss nun eine mehrwöchige Pause einlegen.