Mannheim (dpa) – Eine Radfahrerin ist von einem Linienbus in Mannheim erfasst und schwer verletzt worden. Der 61 Jahre alte Busfahrer habe die Seniorin auf ihrem Rad beim Abbiegen am Mittwoch mutmaßlich übersehen, teilte die Polizei mit. Die 70-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Fahrgäste in dem Bus seien nicht verletzt worden.

