Raab: «Dies hier ist ein wichtiger Abend für Deutschland»

Hürth (dpa) – Entertainer Stefan Raab hat das Publikum vor dem Finale des deutschen ESC-Vorentscheids mit einer Ansprache auf eine gemeinsame Mission eingeschworen. «Mein Name ist Stefan Raab und dies hier ist ein wichtiger Abend für Deutschland», leitete der 58-Jährige die Show «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?» am Samstagabend (ARD) ein.

Es werde der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel gewählt, sagte Raab. «Sie haben heute das letzte Wort», erklärte Raab mit fast präsidialer Haltung. Daher habe er eine Bitte: «Lassen sie uns erneut gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben.»

Wird es mit Raab besser?

Deutschland kürt in der Nacht zu Sonntag seinen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025. Der Vorentscheid wird in diesem Jahr maßgeblich von Raab geprägt – zusammen mit seinem Team und einer Jury hat er eine Vorauswahl an Künstlern getroffen. Am Ende soll allerdings das Publikum allein entscheiden, wer Deutschland vertritt.

Raab gilt spätestens seit dem unter seiner Ägide errungenen Sieg von Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010 als ESC-Spezialist. Nach einer längeren Pause ist er 2025 wieder am Auswahlprozess beteiligt. Da Deutschland in den vergangenen Jahren beim ESC häufig schlecht abgeschnitten hat, werden mit Raabs Rückkehr einige Hoffnungen verbunden.