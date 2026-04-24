Die Las Vegas Raiders setzen für die Zukunft auf das Talent von Fernando Mendoza. Der Quarterback ist beim NFL-Draft erste Wahl. Eine Garantie für Erfolg ist das nicht.

Pittsburgh (dpa) – Die Las Vegas Raiders haben beim NFL-Draft wie erwartet Quarterback Fernando Mendoza an erster Stelle ausgewählt. Der 22 Jahre alte Spielmacher war zuletzt am College für die Indiana Hoosiers aktiv und entwickelte sich im Laufe der Saison zum klaren Favoriten seines Draft-Jahrgangs. «Was für eine großartige Organisation, was für ein Vermächtnis. Es gibt so viele großartige Spieler und Coaches dort, auf die ich mich freue und mit denen ich reden will», sagte Mendoza dem TV-Sender ESPN. Er hatte zuletzt die Heisman Trophy für den besten College-Spieler der Saison sowie die US-Meisterschaft mit den Hoosiers gewonnen.

Die Raiders haben in den vergangenen 23 Jahren nur zweimal an den Playoffs teilgenommen und waren seit 2003 nicht mehr im Super Bowl. Seit dem Abschied von Derek Carr hatte Las Vegas auf der Quarterback-Position keinen überzeugenden Stammspieler mehr.

Jets holen Verteidiger, Cardinals einen Runningback

Verteidiger David Bailey wurde an zweiter Stelle von den New York Jets ausgewählt. Er soll gegnerische Quarterbacks attackieren. An dritter Stelle entschieden sich die Arizona Cardinals für Runningback Jeremiyah Love. Beim NFL-Draft dürfen die schlechtesten Teams der vergangenen Saison zuerst aus der Gruppe der Nachwuchs-Footballer auswählen. So will die NFL auf lange Sicht für Chancengleichheit sorgen.

Aus Deutschland hat der in Köln aufgewachsene Marlin Klein gute Chancen auf eine NFL-Karriere. Der 23-Jährige spielte bislang College-Football bei den Michigan Wolverines und wurde dort auch zum Kapitän ernannt. Die Prognosen rechnen mit einer Auswahl Kleins am letzten Draft-Tag am Samstag.

Teams dürfen ihre Positionen im Draft untereinander tauschen und bei Transfers als Verhandlungsmasse einbringen. Die Erwartungen an die jungen Football-Spieler können oft nicht erfüllt werden. Das letzte Mal, als die Las Vegas Raiders einen Quarterback in der ersten Runde ausgewählt haben, war 2007. JaMarcus Russell war damals der erste ausgewählte Profi und gilt heute als eine der größten Fehleinschätzungen in der Geschichte des Drafts.