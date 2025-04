Putin ordnet einseitige Feuerpause für Ostern an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seinem Krieg gegen die Ukraine einseitig eine Feuerpause ausgerufen. Sie gelte für die Fronten in der Ukraine von heute, 18.00 Uhr, bis 00.00 Uhr am 21. April (Moskauer Zeit), teilte der Pressedienst des Kreml mit.