Kann man zu Hause gut selbst machen: Pumpkin Spice Latte. Doch worauf sollte man bei der Gewürzmischung fürs Trendgetränk achten? Und wie kommt man eigentlich an den Kürbisgeschmack in Glas und Tasse?

München (dpa/tmn) – Pumpkin Spice-Gewürzmischungen passen in den Kuchen, in die Milch, ins Porridge und natürlich ins gleichnamige Herbstgetränk. Doch was sie wirklich enthalten, dazu gibt es keine verbindlichen Vorgaben.

Laut der Verbraucherzentrale Bayern sind zwar Zimt, Ingwer, Muskatnuss, Nelken und Piment übliche Bestandteile. Die Mischungen können aber auch andere Gewürze wie Kardamom oder Pfeffer enthalten – und Zucker. Wer etwa letzteres vermeiden will, wirft am besten vor dem Kauf einen Blick auf die Zutatenliste.

Glas für Babys – und Pumpkin Spice Latte-Liebhaber

Die verrät übrigens auch, ob die Pumpkin Spice-Mischung – anders etwa als in den USA üblich – auch getrocknetes Kürbispulver als Zutat hat. Das ist zwar womöglich lecker – und vor allem praktisch, wenn man Pumpkin Spice Latte zubereiten will, ohne selbst den Kürbis auszuhöhlen, zu kochen und zu pürieren. Man kann solche Kürbispulver-Mischungen der Verbraucherzentrale Bayern zufolge aber auch ganz einfach ersetzen. Und zwar, indem man eine reine Gewürzmischung nimmt und ein Babygläschen mit püriertem Kürbis dazugibt.

Das spart die Arbeit rund um die Kürbiszubereitung – und man kann selbst entscheiden, wie viel Kürbis man im Getränk mag. Zubereiten lässt sich der Pumpkin Spice Latte dann mit Espresso, Milch oder einem Pflanzendrink. Wer mag, kann das Getränk mit etwas Zucker oder Honig süßen.

Ein Tipp der Verbraucherschützer: Mit den Gewürzen lieber sparsam hantieren. Sie schmecken ziemlich intensiv.