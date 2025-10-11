WM-Qualifikation Proteste gegen Israel: Haaland treffsicher - außer vom Punkt dpa 11.10.2025, 17:43 Uhr

i Norwegen - Israel Fredrik Varfjell. DPA

Das Spiel Norwegen gegen Israel wird von propalästinensischen Protesten begleitet. Das Spiel auf dem Rasen verläuft skurril: zwei Israel-Eigentore, drei Haaland-Tore, zwei verschossene Haaland-Elfer.

Oslo (dpa) - Starstürmer Erling Haaland hat Norwegen im brisanten Qualifikationsspiel gegen Israel mit einem Dreierpack noch dichter Richtung WM 2026 gebracht. Die Norweger gewannen das von propalästinensischen Protesten begleitete Duell mit 5:0 (3:0) und können nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel fast schon für die Endrunde planen.







Artikel teilen

Artikel teilen