Das Spiel Norwegen gegen Israel wird von propalästinensischen Protesten begleitet. Das Spiel auf dem Rasen verläuft skurril: zwei Israel-Eigentore, drei Haaland-Tore, zwei verschossene Haaland-Elfer.
Oslo (dpa) - Starstürmer Erling Haaland hat Norwegen im brisanten Qualifikationsspiel gegen Israel mit einem Dreierpack noch dichter Richtung WM 2026 gebracht. Die Norweger gewannen das von propalästinensischen Protesten begleitete Duell mit 5:0 (3:0) und können nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel fast schon für die Endrunde planen.