Der ehemalige Bundestrainer Christian Prokop hat die TSV Hannover-Burgdorf in dieser Saison zu einem Spitzenteam in der Handball-Bundesliga geformt. Am Ziel sieht er sich aber längst noch nicht.

Hannover (dpa) – Christian Prokop ist nicht gerade als Sprücheklopfer bekannt. Markige Kampfansagen im spannenden Titelrennen der Handball-Bundesliga hört man vom Trainer der TSV Hannover-Burgdorf nicht. Dabei dürfen die Niedersachsen als Tabellendritter vor dem Topspiel beim Spitzenreiter Füchse Berlin am Ostersonntag (15.00 Uhr/Dyn) mehr denn je von der ersten Meisterschaft träumen.

Hannover hat nur einen Minuspunkt mehr auf dem Konto als der Vizemeister. Doch Prokop bremst die Euphorie. «Ich möchte, dass wir uns zu einem Top-Club entwickeln. Da sind wir noch nicht, trotz des Tabellenstands», sagte der frühere Bundestrainer jüngst im HBL-Podcast «Hand aufs Harz». Selbst für ihn ist «die aktuelle Platzierung eine positive Überraschung. Unser Ziel ist es, zu einer Top-Adresse im deutschen Handball zu werden und dauerhaft das internationale Geschäft anzugreifen».

Projekt Spitzenhandball in Hannover

Typisch Prokop. Der 46-Jährige gilt in der Branche als Perfektionist, der es bestens versteht, hoffnungsvolle Talente zu entwickeln und lohnenswerte Projekte mit Leben zu füllen. So wie einst beim SC DHfK Leipzig, den er in die Bundesliga führte, und nun seit 2021 in Hannover.

Dazwischen lag von 2017 bis Anfang 2020 die Zeit als Bundestrainer, die er trotz seiner vorzeitigen Entlassung nicht missen möchte und als wertvolle Erfahrung ansieht. Eine Erfahrung, von der er heute noch in der täglichen Arbeit zehrt.

In Hannover hat der akribische Taktiker eine Mannschaft aufgebaut, die die Fans mit ihren erfrischenden Auftritten begeistert. «Die Art und Weise, wie wir Handball spielen, reißt die Leute mit. Sehr aggressiv, emotional, mit viel Leidenschaft», beschreibt Prokop die Spielweise.

Senkrechtstarter Uscins und Fischer Gesichter des Aufschwungs

Bei der Umsetzung seiner Ideen ziehen alle mit. «Ich habe eine Mannschaft, die es mir sehr einfach macht. Da ist viel Freude spürbar», lobt Prokop. Das Korsett des Teams bilden die Nationalspieler Renars Uscins, Justus Fischer, Marian Michalczik und Lukas Stutzke.

Dass Uscins und Fischer, die im Vorjahr mit der DHB-Auswahl Olympia-Silber gewannen, ihre Verträge in Hannover bis 2027 verlängert haben, wertet Prokop als Bestätigung für den eingeschlagenen Weg und ein «klares Bekenntnis zum Verein». Schließlich steht vor allem Senkrechtstarter Uscins, der jüngst zum weltbesten Nachwuchsspieler 2024 gewählt wurde, auf dem Wunschzettel vieler Top-Vereine.

Zuletzt gab es bei dem 22 Jahre alten Rückraum-Ass jedoch eine kleine Formdelle. «Es ist ein Wahnsinn, was auf Renars in letzter Zeit einströmt. Das zu verarbeiten, ist eine Mega-Herausforderung», sagte Prokop dazu. Dennoch hofft er, dass der Nationalspieler im Saison-Endspurt wieder glänzen kann. «Renars ist sehr reflektiert. Er kann vieles schnell hinter sich lassen», so Prokop.

Wiedersehen mit alten Wegbereitern

Das Spiel in Berlin ist für ihn nicht nur wegen der sportlichen Bedeutung ein besonderes, sondern auch wegen seiner Verbindung zu den Verantwortlichen des Hauptstadt-Clubs. Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar holte Prokop einst nach Leipzig, Geschäftsführer Bob Hanning ebnete ihm später den Weg ins Amt des Bundestrainers.

Gastgeschenke will Prokop mit seinem Team aber nicht verteilen, schließlich hat man sich die gute Ausgangsposition im Titelrennen hart erarbeitet. «Das ist für uns eine Hausnummer und ein Zeichen für eine tolle Entwicklung», sagte Prokop. Und sollte es völlig unerwartet am Ende doch zum Meister-Triumph reichen, wüsste Prokop auch schon, wo dieser gebührend gefeiert werden könnte: «Der Rathausbalkon ist einer der schönsten Plätze in Hannover.»