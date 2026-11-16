Viele Privatschulen lassen Eltern Schulgeld über einen Förderverein zahlen – bislang kostete das den Steuerabzug. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs ändert die Lage. Was müssen Eltern nun nachweisen?

Berlin (dpa/tmn) – Geht Ihr Kind auf eine Privatschule? Dann können Sie das Schulgeld zumindest teilweise steuerlich geltend machen. Denn 30 Prozent der Aufwendungen können als Sonderausgaben in der Steuererklärung angegeben werden – bis zum Höchstbetrag von 5.000 Euro je Kind. Was nicht berücksichtigt werden darf: Kosten für Beherbergung, Betreuung und Verpflegung. Seit Juni 2026 gilt für Betroffene eine verbraucherfreundliche Neuerung.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Az. X R 27/23) hat nämlich entschieden, dass das Schulgeld auch dann steuerlich abgesetzt werden darf, wenn es nicht direkt an die Schule, sondern an den Förderverein der Einrichtung gezahlt wurde. Bislang war das nicht der Fall, teilt der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) mit. Solche Zahlungen an den Förderverein der Privatschule sind allerdings üblich.

Wo die Sonderausgaben einzutragen sind

Voraussetzung für die steuerliche Berücksichtigung ist lediglich, dass der Förderverein die Mittel an den Schulträger weitergeleitet hat und diese ausschließlich zur Finanzierung des normalen Schulbetriebs verwendet werden. «Ergibt sich diese Zweckbindung nicht bereits aus der Vereinssatzung, liegt die Nachweispflicht beim Steuerpflichtigen», erklärt BVL-Geschäftsführerin Jana Bauer. Dann sollten Eltern beim jeweiligen Förderverein der Schule eine Bescheinigung anfordern, aus der hervorgeht, dass die Zahlungen dem Schulträger für dessen Eigenanteil sowie für laufende Betriebskosten zugeflossen sind.

Der BFH entschied, dass eine solche Bescheinigung für den Sonderausgabenabzug ausreichend ist. «Eltern sollten die Steuerersparnis nicht verschenken und den Sonderausgabenabzug mit der Einkommensteuererklärung geltend machen», empfiehlt Bauer. Der Sonderausgabenabzug ist in der Anlage Kind in der Zeile 56 der Einkommensteuerformulare zu beantragen. Eine Berücksichtigung solcher Zahlungen als Spenden ist jedoch weiterhin ausgeschlossen.