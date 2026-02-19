Die Preise für private Haftpflichtversicherungen sind in den vergangenen fünf Jahren gesunken - bei gleichzeitig oft besseren Leistungen. Das zeigt ein Vergleich von «Finanztip».

Berlin (dpa/tmn) – Die private Haftpflichtversicherung zählt zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt. Sie leistet, wenn Versicherte Dritten etwa aufgrund eines Unfalls oder einer Unachtsamkeit Personen-, Sach- oder Vermögensschäden zufügen.

Aktuell sollen die Tarife günstiger und gleichzeitig leistungsstärker sein als noch vor fünf Jahren. Das hat «Finanztip» in einem aktuellen Vergleich von 38 Tarifen 28 unterschiedlicher Anbieter herausgefunden. Wer bereits versichert ist, für den könnte sich darum ein Wechsel lohnen.

Während der günstigste leistungsstarke Tarif für Familien 2021 noch 55 Euro pro Jahr kostete, seien es derzeit nur 37 Euro. Für Singles sei der Betrag von 37 auf 25 Euro gesunken. «Im Schnitt gibt es guten Schutz heute für etwa zehn Euro weniger als vor fünf Jahren, bei insgesamt besseren Leistungen», sagt Henriette Neubert, «Finanztip»-Expertin für Sachversicherungen. Neubert zufolge kann es sich darum lohnen, den Versicherungsschutz gelegentlich auf den Prüfstand zu stellen und bei einem besseren Angebot zu wechseln.

Privathaftpflicht: Das sollte sie mindestens leisten

Doch der Preis alleine sollte nicht Entscheidungskriterium sein. Der Verbraucherzentrale Bundesverband empfiehlt, darauf zu achten, dass die Privathaftpflichtversicherungen mindestens folgende Kriterien erfüllt:

Die Deckungssumme sollte pauschal bei mindestens 10, besser 50 Millionen Euro liegen.

Der Schutz sollte weltweit gelten – zumindest für Auslandsaufenthalte von bis zu einem Jahr. Für die Europäische Union sollte er ohne zeitliche Begrenzung sein.

Bei einer Familienversicherung sollten volljährige Kinder bis zu einem Jahr nach dem Abschluss der Ausbildung mit versichert sein.

Der Verlust fremder Schlüssel sollte abgedeckt sein, ebenso Mietsachschäden an gemieteten Räumen und Gebäuden bis mindestens 500.000 Euro.

Forderungsausfalldeckung: Die Police sollte auch dann haften, wenn Ihnen andere einen Schaden zufügen, die nicht versichert sind und den Schaden nicht begleichen können.

Sinnvoll kann bei kleinen Kindern (bis zum siebten Lebensjahr) oder demenzerkrankten Personen im Haushalt zudem eine Deckungserweiterung für diese sogenannten deliktunfähigen Personen sein.

Die Anforderungen von «Finanztip» gingen im Test teilweise sogar darüber hinaus. Berücksichtigt wurden nur Anbieter, deren Tarife online abschließbar waren und eine pauschale Versicherungssumme von 50 Millionen Euro enthielten. Die Selbstbeteiligung lag im Test bei 150 Euro.