Prickelnd alkoholfrei: Nur ein Sekt im Test macht Laune

Wo man feines Perlen erwartet, gibt es häufig nur grobes Prickeln - und auch geschmacklich enttäuschen die Stiftung Warentest viele alkoholfreie Sekte im Vergleich. Immerhin ein Tropfen sticht heraus.

Berlin (dpa/tmn) – Wieder ein Beispiel für eine kuriose Wortschöpfung: Die Stiftung Warentest hat sich ein Produkt vorgeknöpft, das eigentlich gar nicht so heißen darf: alkoholfreier Sekt. Denn das Weinrecht besagt: Ohne Alkohol kein Sekt.

Was die Tester in den Einkaufskorb gepackt haben, sind dann offiziell auch «schäumende Getränke aus entalkoholisiertem Wein» oder «entalkoholisierte Schaumweine mit zugesetzter Kohlensäure» – insgesamt 17 an der Zahl. Das Ziel: Die prickelnden Sekt-Alternativen ohne Promille auf Geruch, Geschmack, Mundgefühl, Inhaltsstoffe, Keime und Kennzeichnung prüfen.

Vom Testsieger bis zum Schlusslicht: Die Ergebnisse im Überblick

Rechtzeitig vor Weihnachten und dem Jahreswechsel liegen die Ergebnisse vor:

Zehn alkoholfreie Sekte sind insgesamt gut, darunter der Testsieger, der als einziger in der Sensorik- und Geschmackskategorie ein «Sehr gut» einheimsen konnte: Dabei handelt es sich um den Brut Dargent Chardonnay Free (Gesamtnote 1,8) für 7,89 Euro pro Flasche. Sechs weitere Produkte riechen und schmecken ebenfalls fruchtig, perlen fein und lange und haben eine ausbalancierte Süße und Säure.

Als Preistipp geben die Tester den günstigsten unter den Guten aus: Lidl Burg Schöneck 0,0 Prozent Alkoholfrei (Gesamtnote 2,1) für 2,99 je Flasche.

Vier Flaschen enttäuschten, darunter auch drei Markenprodukte – wovon eine mit 14,22 Euro die teuerste Flasche im Test war. Sie riechen oder schmecken laut Tester diffus, reif bis überreif, ihre Perlen sind grob und verschwinden im Glas schnell. Sie erhalten nur ein «Ausreichend», bei Preisen von knapp 10 bis über 14 Euro pro Flasche.

Eines der vier enttäuschenden Produkte kassierte gar ein «Mangelhaft» und ist laut Labor der Warentester gar kein alkoholfreier Sekt. Die Analyse zeigte: Er wurde nicht aus entalkoholisiertem Wein hergestellt, sondern ist ein unvergorenes, mit viel Wasser verdünntes Getränk auf Traubenmostbasis, aufgesprudelt mit Kohlensäure.

Und: Teuer heißt nicht besser. Die vier Schlusslichter im Test kosten zwischen 9,49 und 14,22 Euro.

Schadstoffe und Keime waren im Test kein Problem.

Genuss ohne Abstriche – aber ein wenig Alkohol bleibt

Insgesamt resümiert Sara Waldau, Ernährungsexpertin bei der Stiftung Warentest: «Wer nüchtern anstoßen will, muss heute keine Abstriche mehr machen.»

Übrigens: Alkoholfrei bedeutet nicht automatisch ganz ohne Alkohol: Erlaubt sind bis zu 0,5 Volumenprozent. Also genau auf Etikett schauen: Der höchste gemessene Wert im Test lag bei 0,37 Volumenprozent Alkohol.

Schwangere sollten generell keinen Alkohol trinken und nur zur 0,0-Variante greifen, Alkoholabhängige verzichten am besten ganz, raten die Warentester. Und: Kinder sollten gar nicht ans Sekttrinken gewöhnt werden.