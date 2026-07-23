Gerwyn Price wird Opa. Beim World Matchplay in Blackpool spricht der ehemalige Darts-Weltmeister über das Liebesglück seiner Tochter - und sorgt für Gelächter unter den Reportern.

Blackpool (dpa) – Die lauten Lacher der Journalisten hatte Gerwyn Price auf seiner Seite. Als ihn die Reporter in den berühmten Winter Gardens von Blackpool auf die freudige Nachricht in seiner Familie ansprachen, antwortete der Darts-Star aus Wales zunächst: «Ich möchte meine ersten Worte lieber nicht wiederholen.» Seine 2006 geborene Tochter Emily und ihr Freund Jude erwarten im Januar des nächsten Jahres ihr erstes Baby.

«Ich freue mich riesig für die beiden. Sie sind beide noch jung und ich glaube nicht, dass sie schon genau wissen, was auf sie zukommt», sagte der 41-jährige Price nach seinem souveränen 11:5-Sieg über Rob Cross beim World Matchplay. Am selben Tag hatte seine Tochter ihre Schwangerschaft über einen Instagram-Post publik gemacht.

Price: Er ist ein bisschen faul

Price sagte, er sei bereits nach ein paar Momenten glücklich über die Nachricht gewesen. «Hauptsache, das Baby ist gesund – das ist alles, was zählt», sagte der ehemalige Rugby-Profi mit dem Spitznamen Iceman, der 2021 zum ersten und bislang einzigen Mal den Titel bei der Darts-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Price ist mit seiner Frau Bethan verheiratet, das Paar hat zwei Töchter.

Ein paar Spitzen in Richtung seines möglichen Schwiegersohns konnte sich der walisische Weltklassespieler nicht verkneifen. «Er ist zwar ein bisschen faul, aber ein guter Kerl. Ich werde ihn schon flott machen», kündigte Price mit einem Grinsen an.