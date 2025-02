Preuß und Strelow bei Biathlon-WM im Single-Mixed

Franziska Preuß kann in Lenzerheide die nächste Medaille gewinnen. Die Bayerin ist auch im Single-Mixed bei der WM in der Schweiz dabei. So oft startete noch keine Deutsche vor ihr.

Lenzerheide (dpa) – Verfolgungsweltmeisterin Franziska Preuß tritt bei der Biathlon-WM in Lenzerheide gemeinsam mit Justus Strelow auch im Single-Mixed für Deutschland an. Das gemischte Doppel kämpft am Donnerstag (16.05 Uhr/ARD und Eurosport) um die nächste Medaille.

Preuß (30) und Strelow (28) waren zum Auftakt der Biathlon-Weltmeisterschaft in der Schweiz schon Teil der Mixedstaffel, die in der Vorwoche Bronze gewonnen hatte. Preuß holte zudem bereits Gold im Jagdrennen und Silber im Sprint. Sie dürfte damit als erste deutsche Biathletin in allen möglichen sieben WM-Rennen zum Einsatz kommen.

Der Deutsche Skiverband wartet in dem nicht olympischen Wettbewerb noch auf den ersten WM-Titel. Das Single-Mixed gehört seit 2019 zum WM-Programm. Die bislang einzige Medaille gewann Preuß 2020 in Antholz gemeinsam mit Erik Lesser. Das Duo sicherte sich auf den Olympia-Strecken von 2026 Silber hinter Norwegen.