Franziska Preuß kennt die Herausforderungen im Biathlon aus eigener Erfahrung. Warum sie dem deutschen Nachwuchs vor dem Saisonstart Zeit geben will. Und auf was sie sich jetzt freut.

Berlin (dpa) – Nach ihrem Rücktritt warnt Ex-Weltmeisterin Franziska Preuß vor zu hohen Erwartungen an die deutschen Biathletinnen. Janina Hettich-Walz schätze sie zwar «sehr stark im internationalen Feld» ein und «auch die jüngeren Mädels können bestimmt gute Rennen abliefern. Aber sie sind eben noch in der Lernphase und Biathlon geht oftmals auf und ab, deshalb braucht man manchmal einen längeren Atem», sagte die Weltcup-Gesamtsiegerin von 2025 der «Augsburger Allgemeinen» vor dem Saisonstart am Donnerstag im finnischen Kontiolahti.

Leistungsschwankungen seien bei den jüngeren Athletinnen wie Julia Tannheimer (21), Selina Grotian (22), Marlene Fichtner (23) und Julia Kink (22) normal. «Es darf nicht gleich zu viel erwartet werden, um konstant gute Leistungen abrufen zu können. Aber ich bin mir sicher, da macht jeder seinen Weg in Zukunft und es wird wieder viele spannende Rennen geben», meinte die 32-jährige Preuß.

Bei den Männern, die mit dem Einzel (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) das erste Rennen bestreiten, sei die Ausgangslage aufgrund der größeren Erfahrung eine andere. «Sie haben fast alle die Erfahrung und wissen, was es braucht, um konstante Leistung zu bringen», sagte Preuß.

Rückschlag für Grotian

Einen Rückschlag musste Toptalent Grotian hinnehmen. Nach ihrer schwierigen Vorsaison, in der sie auch aufgrund gesundheitlicher Probleme erst im letzten Moment das Olympia-Ticket löste und dann in Italien enttäuschte, schaffte sie es nicht in den Weltcupkader. Sie geht zunächst im zweitklassigen IBU-Cup an den Start. «Ich glaube, das ist momentan der richtige Schritt für sie», sagte der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler. «Es waren andere einfach auch stärker in der Ausscheidung, das muss man ganz klar sagen.»

Preuß und Schempp freuen sich aufs erste Kind

Biathlon vermisst Preuß, die seit Oktober Architektur studiert, «überhaupt nicht». Nach 16 Jahren im Leistungssport, davon 13 im Weltcup, genieße sie es, den Winter zu Hause verbringen zu können und nicht mehr ständig ihre Taschen packen zu müssen. Der Abstand zum Leistungssport sei nach dem Rücktritt «überraschend schnell» groß geworden.

Sie hat nun andere Prioritäten. Im Februar erwartet sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner, Biathlon-Olympiasieger Simon Schempp (38), das erste Kind. «Da sind wir sehr dankbar darüber, dass es nach dieser langen sportlichen Zeit mit dem Kinderwunsch geklappt hat und es uns allen gut geht», sagte Preuß.