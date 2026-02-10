Für Franziska Preuß beginnen beim letzten Großevent ihrer Karriere die Individualrennen. Die Bayerin war im Olympia-Einzel schon mal Vierte - genau wie eine Teamkollegin.

Antholz (dpa) – Kurz vor ihrem Karriereende greift Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß nach ihrer ersten olympischen Einzel-Medaille. Die 31-Jährige führt bei den Winterspielen in Antholz das vierköpfige deutsche Aufgebot an, das am Mittwoch (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) über 15 Kilometer antritt. Im Klassiker sind zudem Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian für den Deutschen Skiverband am Start. Für Hettich-Walz und Grotian werden es die ersten Olympia-Rennen ihrer Laufbahn.

Preuß und Voigt hatten am Sonntag mit der deutschen Mixed-Staffel bereits Bronze gewonnen. In einem Individualrennen warten beide Biathletinnen aber noch auf den Sprung aufs olympische Podest. Voigt hatte vor vier Jahren im Einzel von Peking als Vierte Bronze hauchdünn um nur 1,3 Sekunden verpasst. 2018 in Pyeongchang war Preuß Einzel-Vierte geworden. 2022 gewann Denise Herrmann-Wick in China überraschend Gold im Klassiker.