Preuß führt deutsche Frauenstaffel bei Biathlon-WM an

Vier Medaillen hat das deutsche Biathlon-Team in Lenzerheide schon gewonnen. Mit den WM-Staffeln sollen weitere folgen.

Lenzerheide (dpa) – Verfolgungs-Weltmeisterin Franziska Preuß greift bei der Biathlon-WM in Lenzerheide nach ihrer fünften Medaille. Die 30-Jährige geht am Samstag (12.05 Uhr/ARD und Eurosport) als deutsche Schlussläuferin in das Staffelrennen über 4 x 6 Kilometer. Für das Quartett des Deutschen Skiverbands sind außerdem Sophia Schneider (27), Selina Grotian (20) und Julia Tannheimer (19) dabei.

Nach zwei Saisonsiegen hat das Team eine Medaille fest im Blick, größter Konkurrent im Kampf um Gold ist Frankreich. «Wir wollen auf alle Fälle eine Medaille gewinnen», sagte Preuß: «Wir haben gesehen, dass es absolut realistisch ist, wenn jeder einfach sein normales Zeug macht.»

In ihrer Wahlheimat Ruhpolding war sie im Januar mit der deutschen Fahne in der Hand zu einem Staffelsieg gelaufen. Preuß sieht auch Norwegen und die Schweiz als harte Gegner an. «Es gibt viele Teams, die aufs Podium wollen und wir werden alles tun, damit wir da auch mit draufstehen.»

Im vergangenen Jahr hatte Deutschland bei der WM in Tschechien Bronze gewonnen, den bislang letzten Titel gab es 2017 in Österreich.

Nawrath kehrt nach Krankheitspause zurück

Bei den Männern ist der genesene Philipp Nawrath (32) als Startläufer dabei. Er will gemeinsam mit Danilo Riethmüller (25), Johannes Kühn (33) und Philipp Horn (30) ebenfalls eine Medaille gewinnen.

Hinter den Favoriten Frankreich und Norwegen wird das aber eine schwere Aufgabe. Zuletzt hatte es für die Herren 2020 in Antholz mit Silber eine Medaille gegeben, 2015 gab es den bislang letzten WM-Titel.