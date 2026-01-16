Powerbanks im Gepäckfach? Bei Lufthansa ab sofort tabu! Was Passagiere jetzt beachten müssen – und wie Sie die Kapazität Ihrer Powerbank selbst berechnen.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Die Lufthansa macht Ernst und begrenzt die Nutzung und Mitnahme von Powerbanks in Flugzeugen. Die Energiespeicher dürfen während des Flugs nicht mehr über das Bordnetz geladen oder zum Laden von Geräten wie Smartphones oder Tablets genutzt werden.

Die Mitnahme bleibt weiterhin erlaubt, es gelten aber klare Grenzen:

Die Batterien dürfen nur noch im Handgepäck mitgenommen werden. Im Aufgabegepäck ist der Transport verboten.

Es sind nur noch Powerbanks mit einer maximalen Kapazität von 100 Wattstunden erlaubt. Das entspricht circa 27.000 Milliamperestunden.

Der Transport größerer Powerbanks mit maximal 160 Wattstunden muss von der Airline im Einzelfall genehmigt werden. Größere Geräte sind vom Transport ausgeschlossen.

Es dürfen nur noch zwei Powerbanks pro Fluggast mitgenommen werden.

Powerbanks dürfen nicht mehr im Gepäckfach über den Sitzen verstaut werden. Sie müssen nun am Körper getragen, in der Sitztasche des Vordersitzes oder im Handgepäck unter dem Sitz verstaut werden.

Diese Regeln gelten auch für E-Zigaretten.

Es gibt Ausnahmen für notwendige medizinische Geräte.

Die Regeln gelten für alle Airlines des Konzerns

Als Grund nennt eine Sprecherin überarbeitete Empfehlungen der Flugsicherheitsbehörde EASA, die nun umgesetzt wurden. Etliche andere Airlines haben bereits ähnliche Bestimmungen eingeführt oder planen dies. Passagiere würden in den Pre-Fligh-E-Mails vor Antritt des Flugs und zunächst auch an Bord auf die neuen Regeln hingewiesen, so die Sprecherin. Die Regeln gelten für alle Airlines der Lufthansa, also auch für:

Eurowings

Swiss

Austrian Airlines

Brussels Airlines

Discover

Edelweiss

Air Dolomiti

Wie finde ich heraus, wie viel Energie meine Powerbank enthält?

Wie viel Energie in der eigenen Powerbank maximal enthalten ist, verrät ein Blick auf das Typenschild auf der Rückseite – sofern vorhanden. Hier ist die Kapazität entweder in Wattstunden (Wh) oder Milliamperestunden (mAh) angegeben.

Zum Umrechnen von Milliamperestunden in Wattstunden multipliziert man den angegebenen mAh-Wert mit der Spannung der Powerbank von 3,7 Volt und teilt diese Zahl durch 1.000. So erhält man die Kapazität in Wattstunden. Eine Beispielrechnung:

Powerbank mit 10.000 mAh angegebener Kapazität

Multipliziert mit 3,7 Volt Spannung

Ergibt 37.000

Geteilt durch 1.000

Ergibt 37 Wattstunden

Diese Powerbank dürfte mit an Bord.

Und wie lade ich jetzt mein Smartphone im Flugzeug?

Am besten vor dem Abflug oder – in moderneren Maschinen schon möglich – über die vorhandenen USB-Anschlüsse. Wer hier zusätzlich zum eigenen Ladekabel noch ein Kabel mit dem eckigen USB-A-Anschluss einpackt, ist auf der sicheren Seite. Diese ältere USB-Variante ist noch häufig anzutreffen.