Der erste elektrische Porsche probt jetzt die Rolle rückwärts, zumindest ein bisschen: Für mehr Emotion und Verbrenner-Feeling gibt es nun eine virtuelle Schaltung. Und das nicht noch nicht alles.

Stuttgart (dpa/tmn) – Der Porsche Taycan flirtet mit der Verbrenner-Fraktion. Zwar rüttelt der schwäbische Hersteller nicht am Akku-Antrieb seines ersten Elektroautos. Doch um mehr Emotionen zu bieten und ein wenig ans Benzin-Zeitalter zu erinnern, bauen die Schwaben zum neuen Modelljahr auf Wunsch ein virtuelles Getriebe ein. Das sogenannte E-Shift-System sei beim Topmodell Turbo GT Standard und werde in allen anderen Baureihen für rund 1.000 Euro als Option angeboten, teilte der Hersteller mit.

Dann gibt es am Lenkrad wie früher zwei Schaltwippen, die digitalen Instrumente zeigen einen virtuellen Drehzahlmesser sowie den aktuellen Gang und beim Wechsel der acht Fahrstufen sei eine Zugkraftunterbrechung zu spüren, stellt der Hersteller in Aussicht. Selbst einen Drehzahlbegrenzer und eine Art Motorbremse beim Herunterschalten haben die Schwaben eingebaut. Außerdem haben sie den künstlichen Motorsound noch einmal nachgeschärft.

Updates für Bedienung, Sportlichkeit und Reichweite

Neben den Reminiszenzen ans Benzin-Zeitalter gibt es für den Taycan laut Porsche zum neuen Modelljahr zudem ein Update für das Bediensystem mit mehr KI-Integration, ein Tuning-Kit des Rennstalls Manthey für den Turbo GT mit neuer Aerodynamik und Feinschliff für Fahrwerk und Bremsen sowie einen neuen Reifen mit weniger Rollwiderstand, der bei den Modellen mit Heckantrieb bis zu 20 Kilometer mehr Reichweite bringen. Dadurch wächst der Aktionsradius des Taycan im besten Fall erstmals auf über 700 Kilometer, so Porsche.

An Modellstruktur und Preisen ändert sich dem Hersteller zufolge durch das Update nichts. Auch künftig gibt es den Taycan als Coupé-Limousine, Sport oder Cross Turismo in zusammen 18 Varianten mit 300 kW/408 PS bis 760 kW/1.034 PS. Die Preise bewegen sich zwischen 102.600 und 241.100 Euro.