Der 911 soll zwar ein Verbrenner bleiben und der Mission S noch einer werden. Doch macht Porsche mit der Elektrifizierung auch vor Sportwagen nicht halt und bringt so den Boxster an die Ladesäule.

Palma de Mallorca (dpa/tmn) – Porsche elektrifiziert seinen ersten klassischen Sportwagen. Nach dem Gran Turismo Taycan und den beiden Geländewagen Macan und Cayenne haben die Schwaben jetzt den E-Boxster angekündigt, dem später auch ein elektrischer Cayman folgen soll.

Seine Premiere soll der Batterie-Roadster im Frühjahr feiern und auf die Straße kommen soll er im Herbst, teilte der Hersteller mit. Preise nennt Porsche noch nicht, verspricht aber einen Start unter 100.000 Euro. Damit bleibt der Boxster deutlich unter dem 911. Der startet aktuell bei knapp 140.000 Euro und soll dem neuen Vorstandschef Michael Leiters zufolge «nie ganz elektrisch werden», wie dieser im Sommer auf einer Fachveranstaltung sagte.

Der Boxster nutzt die gleichen Elektrobauteile wie der Macan, hat aber eine neue Architektur, die Porsche E-Core nennt. Die Akkus sind deshalb nicht im Boden, sondern in einem großen Block im Rücken der beiden Insassen montiert. Das ermögliche eine niedrige Sitzposition und eine Gewichtsverteilung ähnlich wie beim Vorgänger, argumentieren die Entwickler. Außerdem passe das zur Tradition des Mittelmotor-Sportwagens.

Rasante Fahrleistungen und Motorsound

Wie groß die 800-Volt-Akkus sind und wie schnell sie laden, lässt Porsche noch offen, verspricht aber, dass der Strom «für einen unterhaltsamen Tag in den Bergen» reichen soll, und stempelt den Boxster wie den Vorgänger zur Fahrmaschine. Dafür sorgen auch Motorleistungen von teilweise mehr als 368 kW/500 PS, Heckantrieb, ein Sprintwert von 0 auf 100 km/h in unter drei Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von über 250 km/h.

Und damit sich das nicht so nüchtern und steril anfühlt wie bei den meisten anderen E-Autos, hat Porsche ein virtuelles Getriebe mit drehzahlabhängigem Motorsound, Schaltwippen und Zugkraftunterbrechung eingebaut. Auch stilistisch bleibt der Zweisitzer nahe am Vorgänger, wird allerdings etwas länger und breiter, behält aber sein elektrisches Stoffverdeck, das sich bis etwa 60 km/h bewegen lässt.