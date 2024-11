Pop-Musical «& Julia» feiert umjubelte Deutschland-Premiere

Wie würde die tragische Liebesgeschichte von «Romeo und Julia» weitergehen, wenn Julia sich entscheiden würde zu leben? Eine Antwort darauf gibt das Broadway-Musical «& Julia» in Hamburg.

Hamburg (dpa). Das Broadway-Musical «& Julia» hat eine umjubelte Deutschland-Premiere auf der Hamburger Reeperbahn gefeiert. Das Publikum im Operettenhaus spendete am Abend begeisterten Applaus für die Darstellerinnen und Darsteller sowie das Kreativteam.

Das Jukebox-Musical mit den größten Hits unter anderem von Britney Spears, Katy Perry und den Backstreet Boys zeigt eine neue Interpretation von Shakespeares großem Liebesdrama. Es erzählt, was passiert wäre, wenn Julia sich für das Leben entschieden hätte. Unter den Premierengästen waren Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz, Backstreet-Boy Howie Dorough und der schwedische Musikproduzent Max Martin.

Das Musical lebt von seinem rasanten Tempo und den mitreißenden Songs der 1990er und 2000er Jahre. Chiara Fuhrmann ist eine aufgeweckte Julia, die nur so vor Lebensfreude sprüht. Anstatt ihrem Romeo in den Tod zu folgen, nimmt sie ihr Leben selbst in die Hand und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise nach Paris.

Dort lernt sie Francois (Oliver Edward) kennen, der sich jedoch in ihre non-binäre Freundin May (Bram Tahamata) verliebt. Während William Shakespeare (Andreas Bongard) und seine Frau Anne Hathaway (Willemijn Verkaik) noch darüber diskutieren, wie die Geschichte weitergehen soll, taucht plötzlich Romeo (Raphael Groß) wieder auf und versucht, Julia zurückzugewinnen.