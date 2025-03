Ubstadt-Weiher (dpa) - Nach der Kollision eines Tanklasters mit einer Stadtbahn nördlich von Karlsruhe gelten zwei Menschen als vermisst. Sie befanden sich mutmaßlich in der Bahn, wie die Polizei mitteilte.

Beide Fahrzeuge hatten nach dem Zusammenstoß in Ubstadt-Weiher am Nachmittag in Flammen gestanden. Eine Person kam bei dem Unfall ums Leben. Mehrere Menschen wurden verletzt, unter ihnen der Lastwagenfahrer schwer.