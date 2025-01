Bei dem Vorfall mit einem Auto in der US-Metropole in New Orleans mit etlichen Toten ist der Fahrer nach Einschätzung der Polizei mit voller Absicht in die Menschenmenge gefahren. «Er versuchte so viele Menschen zu überfahren wie möglich», sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick in einer Pressekonferenz - es habe sich um «sehr absichtliches Verhalten» gehandelt.

New Orleans (dpa) – Bei dem Vorfall mit einem Auto in der US-Metropole in New Orleans mit etlichen Toten ist der Fahrer nach Einschätzung der Polizei mit voller Absicht in die Menschenmenge gefahren. «Er versuchte so viele Menschen zu überfahren wie möglich», sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick in einer Pressekonferenz – es habe sich um «sehr absichtliches Verhalten» gehandelt.