Polizei: Unfall an unbeschranktem Bahnübergang

Eine Stadtbahn und ein Tanklaster sehen nach einem Unfall in Flammen. Nun gibt es erste Hinweise auf den Ort des Geschehens.

Ubstadt-Weiher (dpa) - Die Kollision eines Tanklasters mit einer Stadtbahn nördlich von Karlsruhe hat sich nach Angaben von Polizei und Feuerwehr an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet. Hinweise auf den genauen Hergang gibt es noch nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es müsse etwa geklärt werden, ob Signale fehlerhaft waren oder übersehen wurden.

Beide Fahrzeuge hatten nach dem Zusammenstoß in Ubstadt-Weiher am Nachmittag in Flammen gestanden. Mehrere Menschen wurden verletzt.