Weilburg (dpa) - Bei der Suche nach dem sechs Jahre alten Pawlos im hessischen Weilburg setzt die Polizei heute auf weniger Kräfte als noch am Vortag. Eine hohe zweistellige Zahl sei im Einsatz, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen. Am Mittwoch seien es noch 600 Menschen gewesen, die nach dem Jungen gesuchten hatten.

Nach Polizeiangaben ist das Kind «autistisch veranlagt» und befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage. Der Sechsjährige war zuletzt am Dienstag am Bahnhof von Weilburg im Kreis Limburg-Weilburg gesehen worden.

Bürgermeister: Jeden Stein umgedreht

Es gebe allerdings weiterhin keine heiße Spur, sagte sie weiter. Der letzte Anhaltspunkt sei weiterhin der Bahnhof der Stadt, der in unmittelbarer Nähe des Flusses Lahn liegt. Ein Einsatz für Taucher sei nicht akut geplant, hieß es. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hätten sich zudem ebenfalls nicht ergeben. Die Polizei gehe zahlreichen Hinweisen nach, auch Videomaterial werde ausgewertet.

Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) erklärte: «Wir haben jeden Stein umgedreht.» Das gesamte Stadtgebiet in einem Radius von drei Kilometern sei abgesucht worden. «Wir sind sehr besorgt um das Schicksal des Jungen.»