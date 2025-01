Polizei: Keine Hinweise auf Bedrohungslage

Einsatzkräfte sind wegen eines ausgelösten Amokalarms zu einer Grundschule in Berlin-Schmargendorf gerufen worden. Derzeit wird das Gebäude durchsucht. War es ein technischer Defekt?

Berlin (dpa) - Nach einem ausgelösten Amokalarm an einer Grundschule in Berlin im Ortsteil Schmargendorf geht die Polizei derzeit nicht von einer Bedrohungslage aus. Es gebe derzeit keine Hinweise auf einen tatsächlichen Amoklauf, sagte ein Sprecher vor Ort. Es gebe keine Schreie, keine Hilferufe und keine Telefonate. Man verfahre nach dem Protokoll in solchen Fällen, betonte ein Sprecher. Daher werde die Schule derzeit durchsucht. Möglicherweise könnte ein technischer Defekt Auslöser des Amokalarms gewesen sein, hieß es.