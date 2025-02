Polizei geht von 30 Verletzten in München aus

Bei dem mutmaßlichen Anschlag in der Münchner Innenstadt sind viele Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Polizei liefert aktuelle Zahlen.

München (dpa) - Bei dem mutmaßlichen Anschlag in der Münchner Innenstadt sind nach aktuellen Polizeiangaben 30 Menschen verletzt worden. Der Mann, der am Vormittag mit einem Auto in eine Demonstration gefahren war, habe nach derzeitigen Erkenntnissen 30 Menschen verletzt, teilte die Polizei mit.

An der von der Gewerkschaft Verdi veranstalteten Demo nahmen laut Polizei etwa 1.500 Menschen teil. Sie waren auf dem Weg zur Abschlusskundgebung. Der Tatverdächtige ist den Angaben nach ein 24 Jahre alter Mann aus Afghanistan.