Steuerzahlerbund fordert: Land soll Gebühren für Unis und Kitas einführen

Rheinland-Pfalz muss dringend sparen. Das geht nicht, ohne die Einführung von Studien- und Kita-Gebühren, meint der Steuerzahlerbund.

Kommen Kita- und Studiengebühren in Rheinland-Pfalz?

Foto: Friso Gensch/Archiv – DPA

"Wer konsolidieren will, der muss von den Ausgaben runter", sagte Harald Augter, Landesvorsitzender des Bundes der Steuerzahler. Dass Kindertagesstätten und Universitäten gratis seien, sei eine "unangebrachte Sozialromantik". Die nächste Generation müsse den Schuldschein dafür bezahlen. Im Land kosten die Kitas für Zwei- bis Fünfjährige nichts.

Der Steuerzahlerbund hält den Landeshaushalt 2011 für verfassungswidrig. Die Rheinland-Pfälzer hätten noch nie so viel Steuern gezahlt wie im vergangenen Jahr. Die neuen Schulden seien aber höher als die Investitionen, weil eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts angenommen werde. Jedem hätte aber klar sein müssen, dass 2011 die Talsohle erreicht sei, sagte Augter. Der CDU wirft er vor, nicht gegen den Haushalt geklagt zu haben. Am insolventen Nürburgring müsse es eine komplette Privatisierung geben, forderte er außerdem.

Die Kommunen sieht der Verband vor dem finanziellen Kollaps. Kaiserslautern übertreffe Griechenland beim Anteil der Schulden an den Erträgen. Die Quote Griechenlands habe 2009 bei 339 Prozent gelegen (300 Milliarden Euro Schulden, 89 Milliarden Einnahmen), Kaiserslautern habe 2011 einen Anteil von 361 Prozent (754 Millionen Euro Kreditschulden, 209 Millionen Erträge). Ähnlich hoch sei die Quote in Pirmasens. Der Entschuldungsfonds des Landes sei da nur ein "Trostpflaster". Augter forderte die Einführung einer Schuldenbremse für Kommunen wie im Saarland.