Spiegel beharrt auf einem Abschiebeverbot

Als der Präsident des Oberverwaltungsgerichts (OVG), Lars Brocker, kritisierte, dass Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) bei ihrem Umgang mit gerichtlichen Abschiebeentscheidungen Institutionen beschädige, stand zunächst die Debatte um eine libanesische Familie und eine Armenierin im Mittelpunkt: In einem Fall ordnete Spiegel ein Bleiberecht an, im anderen versuchte sie, die Abschiebung durch eine stark verkürzte Wiedereinreisesperre abzumildern. Doch die Landkreise kennen weit mehr Anordnungen, mit denen das grüne Ministerium auf seine Weise das Recht auslegt – etwa bei Afghanen. Wird auch hier politisch versucht, Rechtsprechung zu unterlaufen?

Klare Aussage trotz kleinen Fehlers: In der Vergangenheit hat es immer wieder massive Proteste gegen die Abschiebung von Afghanen in ihr Heimatland gegeben, so wie hier am Flughafen Frankfurt.

Foto: dpa

Der Gedanke könnte sich Juristen aufdrängen, wenn auch die Abschiebungen an den Hindukusch nicht nur von Grünen kritisch bewertet werden. Aber: Im September 2017 hat das OVG Rheinland-Pfalz in Koblenz erstmals nach dem Anschlag mit vielen Toten und der beschädigten deutschen Botschaft in Kabul eine ernsthafte Bedrohung für Zivilisten für ganz Afghanistan ausdrücklich verneint.

Urteil nach aktuellem Lagebericht

Damit hielt es an der Rechtsprechung fest, die vergleichbar vor dem Anschlag im Mai gängige Praxis war. Gestützt auf den aktuellen Lagebericht des Auswärtigen Amts von Ende Juli 2017 ging der 8. Senat davon aus, dass nicht jede Zivilperson bei der Rückkehr immer „eine ernsthafte individuelle Bedrohung seines Lebens“ befürchten muss. Die Gefahr, in einen innerstaatlichen Konflikt zu geraten, schätzte das OVG wie die Bundesregierung als regional sehr unterschiedlich ein. Es gebe auch vergleichsweise ruhige Provinzen.

Mit dieser Begründung verweigerteren die Koblenzer Richter einem damals im Kreis Ahrweiler lebenden afghanischen Asylbewerber, gegen die Ablehnung seines Asylantrags in die Berufung zu gehen. Der junge Mann hatte sich damit vergeblich auf eine landesweite Bedrohung in seiner Heimat berufen. Aber sein Anwalt ging damals im Gespräch mit unserer Zeitung davon aus, dass der Afghane nach rheinland-pfälzischer Praxis vermutlich weiter geduldet werde. Der Jurist hat sich bei seinem Vertrauen auf Ministerin Spiegel wohl nicht geirrt. Auf den OVG-Beschluss vom 1. September samt Pressemeldung vom 20. September 2017 folgte am 9. Oktober prompt ein Rundschreiben ihres Ministeriums an Kreise und Städte mit ihren Ausländerbehörden. Da heißt es – anders als zuvor beim OVG: Die Lage „für eine Rückführung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan“ habe sich „tendenziell weiter verschlechtert“.

Für Abschiebungen würden daher weiter die Maßstäbe gelten, die Spiegels Ministerium im Oktober 2016 gesetzt habe. Da heißt es: „Rückführungen sind nur in begrenzten Einzelfällen und nach Zustimmung des Ministeriums möglich.“ Und ein Ausweisungsinteresse sehe das Ministerium nur, wenn es etwa Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen gibt oder wenn Afghanen wegen Straftaten verurteilt wurden. Dabei könnten aber „Geldstrafen bis zu 90 Tagessätzen außer Betracht bleiben“. Einige Sätze in dem Erlass lesen sich überspitzt wie das politisch gewollte Abschiebeverbot oder eine Anleitung, wie die obligatorische Duldung zu erreichen ist. Wenn Afghanen schon länger in Deutschland seien oder mit einer Ausbildung begonnen hätten, sollen die Ausländerbehörden sie „vorrangig dahin gehend beraten“, Anträge auf Duldung oder Aufenthaltserlaubnis zu stellen. Dabei betont das Ministerium seine Prognose, dass bei Afghanen häufig bei längerem Aufenthalt „eine gute Integrationsperspektive“ vorliege.

Das Ministerium hält an dieser Linie fest. Wegen der „weiterhin höchst prekären Sicherheitslage“ erfolgen von Rheinland-Pfalz grundsätzlich keine Abschiebungen nach Afghanistan. „Ausnahmen werden nur bei verurteilten Straftätern und Gefährdern gemacht“, sagt Sprecherin Astrid Eriksson. Seit Anfang 2017 wurden sechs Straftäter ausgeflogen.

Ministerium: Bund muss handeln

Bei seiner Position ist dem Ministerium bewusst, dass ein Lagebericht der Bundesregierung zur Sicherheit in Afghanistan vorliegt, nach dem die Lage „stark von individuellen Faktoren wie Wohnort, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Beruf und Geschlecht abhängt“. Zudem sei die Bedrohungslage regional sehr unterschiedlich. Aber Spiegels Haus zieht daraus andere Schlüsse als das OVG und vertritt weiter die Position, „dass dringend eine aktualisierte Einschätzung der Sicherheitslage erforderlich ist“. Es halte auch „an seiner Bewertung fest, dass der Bund einen generellen bundesweiten Abschiebestopp für Afghanistan verfügen sollte“.

Von unserer Chefreporterin Ursula Samary