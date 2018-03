SPD-Politiker stehen für Mindestlohn-Aktion früh auf

Aus unserem Archiv

Mainz

Mit einer Aktion wollen SPD-Politiker an diesem Mittwoch in Mainz für einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro werben. Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Hendrik Hering, SPD-Generalsekretär Alexander Schweitzer und mehrere Landtagsabgeordnete machen ab 3.30 Uhr mit beim Briefe sortieren im Verteilzentrum der Deutschen Post in Mainz-Hechtsheim.