Sanierung der Staatskanzlei teurer als veranschlagt

Die Sanierung der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei in den Jahren 2008 und 2009 kommt die Steuerzahler teurer zu stehen als geplant. Statt der veranschlagten 15,5 Millionen Euro belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf rund 17,6 Millionen Euro, wie die Staatskanzlei in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU mitteilte.

Die Sanierung ist 2,1 Millionen teurer als gedacht.

Foto: F. von Erichsen/Archiv – DPA

Nach der Entkernung des Gebäudes habe sich eine deutlich schlechtere Bausubstanz gezeigt als erwartet. Überdies dauere die Beseitigung von Sanierungsmängeln – etwa an der Lüftungstechnik – an. Dies geschehe soweit möglich außerhalb der Dienstzeiten. Das barocke Gebäude war im Zweiten Weltkrieg zerbombt und in den 50er Jahren mit teils schlechten Materialien rasch wiederaufgebaut worden.