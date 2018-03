Ring-Sanierer: Land wird keinen Einfluss mehr haben

Der Auftrag, den insolventen Nürburgring zu retten, hat den Trierer Insolvenzverwalter Thomas B. Schmidt über Nacht bekannt gemacht. Im Interview spricht der Sanierungsexperte über aktuelle Probleme, Perspektiven und erläutert, warum er eine privatrechtliche Lösung für alternativlos hält.

Ring-Sanierer Thomas B.Schmidt Foto: dpa

Herr Schmidt, als Sanierungsgeschäftsführer sind Sie seit Kurzem der Chef des Nürburgrings. Was war vorher Ihr Eindruck vom Ring?

Meine Informationen vor der Insolvenz stammten aus den Medien. Was mich dabei besonders interessierte, war die gesamte Beihilfeproblematik: Was kann ein Staat, kann ein Bundesland an eigenen finanziellen Mitteln in ein Projekt stecken? Darüber hinaus hatte ich den Eindruck, dass es ein ziemlich undurchsichtiges Projekt ist und bestimmte Dinge gründlich schiefgegangen sind.

Zum Beispiel …?

… beispielsweise die sehr skurrile Geschichte der Privatfinanzierung mit Geldtransfers in die Schweiz. Für Außenstehende mündete das fast im Grotesken. Was die Leute motiviert hat, solche Dinge zu tun, habe ich nicht mitbekommen.

Die Landespolitik hat gesagt, sich in Ihr Geschäft nicht einmischen zu wollen. Trotzdem sind Sie dauernd zu Gesprächen eingeladen?

Es gab bislang keinen Versuch der Einflussnahme. Meist ging es darum, mich kennen zu lernen. Am Mittwoch war ich beispielsweise in der SPD- und in der CDU-Landtagsfraktion zu Gast. Ich hoffe, nach den Gesprächen haben viele die Erkenntnis mitgenommen, dass ich unabhängig, sachorientiert und transparent handele.

Die Nürburgring-Betreiber haben vor zwei Tagen mit der Ankündigung für Schlagzeilen gesorgt, ihre Pachtzahlungen einzustellen. Wie bewerten Sie das?

Ich war überrascht und nicht glücklich über diese Äußerung. Aber das Tischtuch ist nicht zerschnitten. Es gab danach schon Kontakte, vielleicht sollte nur etwas Druck aufgebaut werden. Der konstruktive Dialog mit den Herren Lindner und Richter wird fortgesetzt.

Gespräche mit dem Ziel, dass Besitz und Betrieb des Nürburgrings wieder in eine Hand kommen?

Die bisherigen Gespräche hatten zum Ziel, dass wir den Ring am 1. November zurückbekommen. Durch die Insolvenz hat sich an der Situation schon etwas geändert. Ich bin optimistisch, dass wir eine Lösung hinbekommen, auch wenn ich mich zum Inhalt noch nicht äußern möchte. Da ist auf beiden Seiten Kreativität gefragt. Wir müssen zunächst sicherstellen, dass der Ring normal weiterläuft, bis wir ihn EU-konform vermarkten können.

Es kursiert das Gerücht, dass zur Rettung des Rings über ein Stiftungsmodell nachgedacht wird …

Interessant, dass Sie mich darauf ansprechen. Ich will das weder bestätigen noch dementieren. Ich kann nur sagen: Auf unserer seit Kurzem freigeschalteten Internetseite www.nuerburgring-dialog.de ist dieser Vorschlag schon gemacht worden. Ein interessantes Modell, das als Idee ernst genommen werden muss. Eine Umsetzung müsste natürlich mit Brüssel abgestimmt werden. Aber noch einmal: Der Gedanke hat Charme.

Wie ist der aktuelle Stand in Sachen Formel 1?

Die Formel 1 ist ein Aushängeschild und prägend für die Rennstrecke. Deshalb möchten wir sie gern behalten. Fakt ist aber auch, dass wir nicht in eine Schatulle greifen und Antrittsgelder bezahlen können. Von daher macht es Sinn, dass die Pächter mit Herrn Ecclestone über ein Modell verhandeln, das die Formel 1 an den Ring bringt und uns von den Antrittszahlungen entlastet. Ein solcher Vertrag bedarf aber unserer Zustimmung.

Es ist behauptet worden, dass es in einem Insolvenzverfahren einfach sei, sich von den Ringbetreibern zu trennen. Trifft dies zu?

Das ist wahr und auch wieder nicht. Ich kann in der jetzigen Situation den Vertrag nicht einfach beenden. Es gibt in der Insolvenz Sonderkündigungsrechte. Die bestehen aber nicht, wenn der Verpächter in die Insolvenz geht. Wenn die Betreiber in die Insolvenz gingen, könnte deren Insolvenzverwalter quasi von heute auf morgen die Verträge kündigen. Allerdings gibt es einen Mechanismus in der Insolvenzordnung, der uns hilft. Wenn Vermögensgegenstände wie die Rennstrecke oder die Immobilien langfristig verpachtet sind, könnte ich diese nicht verwerten. Deshalb sieht die Insolvenzordnung vor, dass bei einem Verkauf der Käufer den Pachtvertrag in der gesetzlichen Frist kündigen kann. Dann müssen die Betreiber in spätestens sechs Monaten draußen sein.

Wissen das die Betreiber Jörg Lindner und Kai Richter?

Davon gehe ich aus. Wenn die Herren Lindner und Richter sich nicht auf einen Vergleich einlassen, laufen sie Gefahr, dass ein Käufer von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch macht. Insofern hat sich die Verhandlungsposition der Pächter durch die Insolvenz verschlechtert, weil sie jetzt mit einem Sonderkündigungsrecht nach Veräußerung rechnen müssen.

Wird die Politik nach wie vor ein Wörtchen mitreden am Ring?

Nein. Ich sehe in der Zukunft keinen Einfluss der Landesregierung auf die Geschäfte am Nürburgring mehr. Das wird auch EU-rechtlich nicht anders gehen. Zu einer wie auch immer gearteten privatrechtlichen Lösung gibt es keine Alternative. Also: Mit Abschluss des Verfahrens wird der landespolitische Einfluss beendet sein. Eigentlich ist der Einfluss schon seit der Einleitung des Verfahrens vorbei.

Von unseren Mitarbeitern

Rolf Seydewitz und Frank Giarra