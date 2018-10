„Lasst uns doch mal was anders machen“, sagt Alexander Schweitzer, „wenn wir Erneuerung ernst nehmen, machen wir doch mal was Neues.“ Schweitzer ist Fraktionschef der SPD in Mainz, aber auch Vorsitzender des SPD-Regionalverbands Pfalz, und gerade sorgt er für ein kleines Erdbeben: Lisa Wüchner ist 30 Jahre jung, und wenn es nach Schweitzer ginge, würde die dynamische Jungpolitikerin aus Limburgerhof statt dem altgedienten Europaabgeordneten Norbert Neuser auf Platz eins der Landesliste für die Europawahl ins Rennen ziehen.

In Ochtendung ging es am Samstag bei einer Landesvertreterversammlung um die Aufstellung der Liste für die Europawahl am 26. Mai 2019, doch die Partei treiben eigentlich andere Dinge um: ... In Ochtendung ging es am Samstag bei einer Landesvertreterversammlung um die Aufstellung der Liste für die Europawahl am 26. Mai 2019, doch die Partei treiben eigentlich andere Dinge um: ...

Lesezeit für diesen Artikel (594 Wörter): 2 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.