Lemke verspricht sichere Energieversorgung

Die Energiewende gehört zu den Premiumthemen von Rot-Grün in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung hat sich dem ehrgeizigen Ziel verschrieben, den Stromverbrauch bis 2030 unter dem Strich aus erneuerbaren Energien zu decken. Doch bis dahin ist es trotz des massiven Ausbaus der Windkraft noch ein weiter Weg.

Eveline Lemke – Als erste grüne Wirtschaftsministerin hat die 48-jährige Rheinland-Pfälzerin die Chance, in der Praxis die Idee der „Green Economy“ – einer grünen Wirtschaft – umzusetzen. Im Bund schaut man deshalb gespannt auf die Arbeit der grünen Superministerin, die auch für Energie zuständig ist. Foto: dpa

Der Anteil der Öko-Energien am Bruttostromverbrauch lag im Land 2010 bei 14,8 Prozent (bundesweit 16,7 Prozent). Und an der Stromerzeugung machte der Öko-Anteil 26 Prozent aus (bundesweit 17 Prozent). Wirtschafts- und Energieminister Eveline Lemke (Grüne) weiß, wie schwierig dieser "Transformationsprozess" zu stemmen ist. Daher spricht sie gerne von einem "Marathonlauf". Jetzt legte sie eine Zwischenbilanz vor.

In einem Positionspapier, in dem sich Lemke für "bezahlbare und kalkulierbare" Energiepreise ausspricht, sagt sie allen Verbrauchern eine sichere Energieversorgung zu. Wörtlich erklärt sie: "Die sichere Versorgung unseres Landes mit Strom ist heute zu jedem Zeitpunkt gewährleistet und wird dies auch in einem zukünftigen regenerativen Versorgungssystem sein." Aus der Wirtschaft waren zuweilen kritische Stimmen laut geworden – vor allem anlässlich eines drohenden Stromausfalls im Februar. Nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums war aber auch in dieser Phase genug Strom verfügbar. Eveline Lemke zu unserer Zeitung: "Wir haben kein Grundlastproblem in Rheinland-Pfalz."

Land liegt im Plan

Damit die Energiewende in Rheinland-Pfalz gelingen kann, müssen vor allem die Stromnetze ausgebaut werden. Das Bremer Forschungsinstitut Trend Research stellte laut Lemke im März fest, dass Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beim Netzausbau zu 100 Prozent im Zeitplan liegen. Da Mainz auf den Aufbau einer dezentralen Energieversorgung setzt, müssen die Verteilnetze erweitert werden. Dabei hat Rheinland-Pfalz nach Auskunft des Wirtschaftsministerium wenig Probleme bei den Hochspannungstrassen. Erstens, weil das Land seinen Strom selbst erzeugen will. Zweitens, weil hierzulande frühzeitig auf einen Ausbau der Netze geachtet wurde, da sich Rheinland-Pfalz ja nicht mit eigenem Atomstrom versorgen konnte. Das Problem ist vor allem in den Windparks im hohen Norden groß. Dort ging phasenweise ein Drittel des Stroms aufgrund von Netzengpässen verloren.

Im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium sieht man eher die Synchronisierung des Netzausbaus als Herausforderung. Im gleichen Tempo wie das Angebot an erneuerbarer Energie wächst (etwa durch Wind- und Sonnenenergie), müssen auch die Stromnetze weiter geknüpft und die Speichersysteme errichtet werden. Sonst hat der Strom wenig Chancen, zum Verbraucher zu kommen. Die Netzarchitekten haben zugleich darauf zu achten, dass genug Strom eingespeist wird, damit die Netze stark und stabil bleiben – ein komplexes Zusammenspiel von Regel- und Speichersystemen.

Dabei kommt Rheinland-Pfalz mit seinen 2300 Dörfern noch zugute, dass sich nach den Plänen der Landesregierung viele Kommunen künftig bis zu einem gewissen Grad selbst versorgen werden. Wenn der kühne Plan funktioniert, entlastet das die Netze. Davon geht man jedenfalls im Energieministerium aus.

Dort hat man auch die Hoffnung, mehr Forschung zum Thema Speichertechnologie nach Rheinland-Pfalz zu ziehen. Das Land fördert die Clusterinitiative "StoRegio", um elektrische Energie in Batteriesystemen zu speichern. Zudem engagiert sich das Ministerium bei Power-to-Gas-Technologien, in denen beispielsweise das Erdgasnetz als Stromspeicher erschlossen wird. Mit dem "Kompetenznetzwerk Smart Grids" will Rot-Grün die flächendeckende Einführung von intelligenten Netzen unterstützen, die Strom bedarfsgerecht liefern.

Leitplanung als Maßstab

Mit der Weiterentwicklung des Landesentwicklungsplans (LEP IV) will das Energie- und Wirtschaftsministerium den Ausbau der Erneuerbaren Energien stärker steuern. Derzeit werden die regionalen Raumordnungspläne sowie die kommunale Bauleitplanung angepasst. Demnach stehen zwei Prozent der Landesfläche und darin mindestens zwei Prozent der Fläche des Waldes für die Windenergienutzung bereit. Dazu Eveline Lemke: "Wir werden intensiv darauf achten, dass die Vorgaben der Teilfortschreibung auch umgesetzt werden."

Von unserem Redakteur Dietmar Brück