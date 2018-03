Kurt Beck hält an Nürburgring-Wette mit Krimiautor fest

Kurt Beck (63), rheinland-pfälzischer Regierungschef, hält trotz der Nürburgring-Pleite an einer Wette über die Zukunft der Rennstrecke mit dem Krimiautoren Jacques Berndorf (75) fest. Auf die Frage, ob Beck sie schon verloren gebe, hieß es in der Mainzer Staatskanzlei lapidar: "In drei Jahren ziehen wir einen Strich unter die Wette."

Ministerpräsident Kurt Beck muss Jacques Berndorf Ahr-Rotwein liefern, sollte in drei Jahren am Nürburgring das Chaos noch nicht ausgeräumt sein. Beck gibt die Wette noch nicht verloren. Foto: DPA

Der SPD-Ministerpräsident hatte vor zwei Jahren gesagt, falls der umstrittene Ausbau des Nürburgrings auch 2015 noch "ein schwieriges Szenario" sei, bekommt der Eifelkrimi-Erfinder 60 Flaschen Ahr-Rotwein. Wird der Freizeitpark hingegen ein Erfolg, dann schreibt Berndorf einen weiteren Roman rund um die Rennstrecke. Inzwischen ist die größtenteils landeseigene Nürburgring GmbH jedoch pleite und die Zukunft der Rennstrecke samt Freizeitzentrum offen. Berndorf hatte 2010 seinen Krimi "Die Nürburgring-Papiere" vorgestellt.

Berndorf ließ seinen Helden Siggi Baumeister in dem Buch die Vermutung äußern, der Skandal werde dem Ministerpräsidenten „weniger schaden, als man heute glaubt. Er hat jetzt den Fuß auf der Bremse.“ Preute meinte bei der Vorstellung, dass am Ring jetzt eigentlich „alles in guten Bahnen ist“ – und hielt die Wette trotzdem.

Dass der Krimiautor sich den Stoff nicht entgehen lässt, den ihm die Landespolitik bot, hatte Beck erwartet: Wann verhandelt ein Minister schon mit einem dubiosen Finanzmakler aus Dubai, gerät ein US-Investor in Betrugsverdacht oder werden gleich 95 Millionen Euro wegen eines undurchsichtigen Finanzierungskonzepts in die Schweiz geschickt? Das pralle Leben hat so viele Facetten, dass Berndorf „noch 75 Prozent“ davon in der eigenen Romanwelt mit „Siggi Baumeister“ weglassen musste, wie er sagte.

Jacques Berndorf, Die Nürburg-Papiere, KBV-Taschenbuch, 363 Seiten, 9,95 Euro