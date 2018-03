In memoriam: Mit Wagner starb ein Politiker der leisen Töne

Die rheinland-pfälzische CDU, aber auch der politische Gegner trauert um den früheren Ministerpräsidenten Carl-Ludwig Wagner, der nach längerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben ist.

Carl-Ludwig Wagner ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Foto: Harald Tittel/Archiv – DPA

Der gebürtige Düsseldorfer war von 1988 bis 1991 Chef der Mainzer CDU/FDP-Regierung. Damit fiel seine Amtszeit in eine turbulente Wendezeit – sowohl für ganz Deutschland als auch für die nach dem Verlust der absoluten Mehrheit aufgewühlte rheinland-pfälzische CDU. Wagner war auch der vorerst letzte CDU-Regierungschef im Land.

Der frühere Bundestagsabgeordnete, Trierer Oberbürgermeister, Justiz- und Finanzminister war kein Mann, der sich ins Rampenlicht drängte. Den eher zurückhaltenden Politiker der leisen Töne hatte vor dem legendären Koblenzer CDU-Landesparteitag auch niemand als neuen Regierungschef auf der Rechnung. Aber dann überschlugen sich die Ereignisse: Ministerpräsident Bernhard Vogel stürmte nach seiner Abwahl als Landesparteichef mit den Worten „Gott schütze Rheinland-Pfalz“ aus dem Saal – und aus dem Amt. Hans-Otto Wilhelm hatte die Wahl mit dem Ruf gewonnen, das Regierungs- von dem Spitzenamt der Partei zu trennen. Danach schien es ihm verboten, direkt zur Wahl des Regierungschefs anzutreten. Außerdem sahen Christdemokraten in Wagner und in seiner ausgleichenden Art auch die Chance, dass er als Brückenbauer zwischen den verfeindeten Lagern von Vogel und Wilhelm wirken könnte. Aber auch für einen Mann, der später als Schlichter im Tarifkonflikt auftrat, waren die innerparteilichen Grabenkämpfe zu verfestigt, um versöhnen zu können. Damit regierte ein Mainzer Tandem – Wagner im Kabinett und Wilhelm an der Spitze von Fraktion und Partei nicht nur geräuschlos. 1991 endete nicht nur Wagners Amtszeit: Nach rund vier Jahrzehnten gelang SPD-Landeschef Rudolf Scharping der Machtwechsel. Die tiefe Zäsur wirkte für die CDU lange nach.

In guter Erinnerung hatte der promovierte Jurist die Regierungsjahre als Ministerpräsident auch nicht behalten. „Also, eine schöne Zeit war es eigentlich nicht“, sagte er vor seinem 80. Geburtstag mit Rückblick auf internen Zwist: „In der Politik sind die übelsten Streitigkeiten die, die sich in der Partei abspielen.“ Es sei aber nicht der Streit, sondern die „Steuerlüge“ der CDU-geführten Bundesregierung unter Helmut Kohl gewesen, die zum Absturz in Mainz geführt habe. Damit spielte er auf die Einführung des Solidaritätsbeitrags an. Gegen sie hatte eine geschwächte Landes-CDU nichts mehr entgegenzusetzen.

Wagner zog sich 1991 aus der Landespolitik zurück. Als schönste Zeit empfand der dreifache Vater die Zeit als Trierer Oberbürgermeister. Dieses Amt war für ihn „ein bisschen ein Traumberuf“. Doch „leider“ kam schnell der Ruf in die Landesregierung, zunächst 1979 als Justiz- und von 1981 bis 1988 als Finanzminister. Seine Zeit als Regierungschef prägte die Deutsche Einheit, die nach seinen eigenen Worten die größte Freude in seinem politischen Leben war. „Ich war immer fest überzeugt, dass sie kommt.“ Die Regierung Wagner schob die Partnerschaft mit Thüringen an, wo der Finanzexperte selbst später als Vorstandschef der Thüringer Aufbaubank wichtige Arbeit leistete.

Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) erinnert sich mit großem Respekt an Wagner – an einen Mann des Ausgleichs und der Integrität. Außerdem habe das Land in seiner Amtszeit „deutlich an Wirtschaftskraft aufgeholt“ und neue Partnerschaften angestoßen, auch mit Fujian in China. Ehrlichkeit und Geradlinigkeit bescheinigt auch CDU-Chefin Julia Klöckner dem Politiker aus Trier, der sich – kulturinteressiert wie er war – nach seiner politischen Ära auch sehr fürs Trierer Theater engagierte. Mit Wagner „ist ein großes Stück christdemokratischer Zeitgeschichte von uns gegangen“, sagte Klöckner. Bernhard Vogel hatte seinen Nachfolger in seiner Laudatio zum 80. Geburtstag als „sensibel und taktvoll, aber dennoch mitunter zu hartnäckiger Beharrlichkeit fähigen“ Menschen beschrieben. Diese Eigenschaften dürften Wagner in seinen vielen Ämtern geholfen haben. Privat hat ihm dabei in Trier-Ruwer stets Ehefrau Lore tatkräftig den Rücken freigehalten.

Von unserer Redakteurin Ursula Samary