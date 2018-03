Gemeinsamer Antrag gegen Fluglärm scheitert

Der rheinland-pfälzische Landtag setzt trotz der Einigkeit im Protest gegen den Fluglärm am Frankfurter Flughafen kein gemeinsames Zeichen. Ein Antrag aller Fraktionen scheiterte am Mittwoch, die CDU-Opposition bringt einen eigenen Antrag ein.

Mainz – Der rheinland-pfälzische Landtag setzt trotz der Einigkeit im Protest gegen den Fluglärm am Frankfurter Flughafen kein gemeinsames Zeichen. Ein Antrag aller Fraktionen scheiterte am Mittwoch, die CDU-Opposition bringt einen eigenen Antrag ein.

Infrastrukturminister Roger Lewentz (SPD) kündigte an, dass die Landesregierung mit betroffenen Kommunen in Rheinhessen spricht, um erfolgversprechende Klagen zu unterstützen. "Die Landesregierung steht an der Seite der vom Fluglärm Betroffenen." Alle Fraktionen wollen eine Demonstration von Initiativen in Mainz unterstützen.

Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler sagte mit Blick auf die Eröffnung der neuen Landebahn am Frankfurter Airport: "Der kommende Freitag wird ein schwarzer Freitag werden." Er kritisierte die geplante Landung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Frankfurt als Affront. dpa

Die Fluglärmdemo eines Bündnisses aus zahlreichen Bürgerinitiativen des Rhein-Main-Gebiets startet am Samstag, 22. Oktober, um 11 Uhr am Mainzer Hauptbahnhof und zieht dann über die Theodor-Heuss-Brücke nach Kastel zur Abschlusskundgebung. Mit Motivwagen wie beim Rosenmontagszug und Überraschungsaktion mitten auf dem Rheinübergang. 4000 bis 5000 Menschen haben die Organisatoren angemeldet, je nach Wetter hoffen sie aber auf bis zu 10.000.