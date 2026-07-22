Polestar bringt sein neues Flaggschiff und legt sich damit mit der elektrischen Elite von Audi, Lucid oder Porsche an. Dabei sehen sich die Schweden ganz vorn - und verkneifen sich den Blick zurück.

Göteborg (dpa/tmn) – Polestar beginnt im September mit der Auslieferung des Polestar 5 und stellt den leistungsstarken GT an die Spitze seiner Modellpalette. Er soll sich mit Konkurrenten wie Porsche Tacyan, Audi E-tron GT oder Lucid Air messen. Die Preise beginnen laut Hersteller bei 118.600 Euro.

Dafür gibt es einen 5,09 Meter langen Flachmann mit vier Türen und Coupé-Linie, der wie schon der Polestar 4 einmal mehr ohne Heckscheibe auskommen muss. Stattdessen haben die Schweden das Glasdach zugunsten der Kopffreiheit verlängert und einen digitalen Rückspiegel eingebaut. Zudem werden die Hinterbänkler für die fehlende Heckscheibe mit besonders komfortable Einzelsesseln mit einem Notsitz in der Mitte sowie einer aufwendigen Ambientebeleuchtung entschädigt.

Mehrere Leistungsstufen verfügbar

Die Architektur ist eigenständig, der Antrieb kommt aus dem Baukasten der Geely-Gruppe:

Es gibt den Fünfer immer mit einem 112 kWh großen Akku mit 800-Volt-Spannung und bis zu 350 kW Ladeleistung.

Im Basismodell speist der zwei Motoren mit zusammen 550 kW/748 PS und ermöglicht Reichweiten von 670 Kilometern.

Beim mindestens 141.600 Euro teuren Performance stehen 650 kW/884 PS und 565 Kilometer im Datenblatt.

Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der Schweden-Fünfer in bestenfalls 3,1 Sekunden und das Spitzentempo gibt Polestar mit 250 km/h an.