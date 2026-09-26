Mailand (dpa) – Polens Volleyballer haben ihren Europameistertitel verteidigt und sich damit auch das Olympia-Ticket für Los Angeles 2028 gesichert. Der Titelverteidiger besiegte im Finale Olympiasieger Frankreich mit 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16). Mit dem Triumph im italienischen Mailand untermauerte das Team seine Vormachtstellung im europäischen Volleyball. Polen ist Weltranglistenerster und gewann in diesem Jahr bereits die Nationenliga.

Für die Franzosen unter Ex-Bundestrainer Andrea Giani ist Silber trotz allem ein Erfolg. In der Mannschaft hatte es nach Paris 2024 einen großen Umbruch gegeben. Im Endspiel trafen die Teams aufeinander, die der deutschen Mannschaft die einzigen Niederlagen bei der EM beibrachten. Frankreich besiegte das DVV-Team in der Vorrunde. Die Polen waren im Viertelfinale Endstation für die Deutschen.

Im Spiel um Platz drei sicherte sich die Überraschungsmannschaft aus Finnland, die zuvor Weltmeister und Gastgeber Italien aus dem Turnier geworfen hatte, Bronze und damit die erste Medaille überhaupt bei einer EM. Die Finnen setzten sich gegen Slowenien glatt mit 3:0 durch.